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Ermenistan askerleri, Laçın’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Gorus ilinden, Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı Laçın ilindeki mevzilere ateş açtığı bildirildi.
Asayiş 24.02.2022, 09:06
Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Gorus ilinden, Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı Laçın ilindeki mevzilere ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Gorus ilindeki Ermenistan askerlerinin yerel saatle 20.30 - 20.55 arasında Laçın ilinin Ahmedli yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki durumun şu anda sakin olduğu ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.