Ermenistan askerleri Laçın ve Kelbecer’deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin gece saatlerinden itibaren Laçın ve Kelbecer illerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece sabah saatlerine kadar Ermeni askerleri tarafından Azerbaycan ordusunun Laçın ve Kelbecer illerindeki mevzilerinin havan ve topçu bataryalarıyla yoğun ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince gerekli önlemlerin alındığı, Ermenistan askerlerinin aralıklarla Azerbaycan mevzilerini ateş altına almayı sürdürdüğü ifade edildi.