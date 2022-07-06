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Ermenistan askerleri, Kelbecer’deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yer alan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Asayiş 06.07.2022, 09:15
Ermenistan askerleri, Kelbecer’deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yer alan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Ermenistan’ın Basarkeçer ilinin Zerkend yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Yukarı Ayrım yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

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