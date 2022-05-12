Ermenistan askerleri, Kelbecer’deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yer alan Başarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Ermenistan’ın Başarkeçer ilinin Azizli ve Yukarı Şorca yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Yukarı Ayrım ve Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine aralıklarla ateş açtığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı belirtilerek, durumun Azerbaycan birlikleri tarafından kontrol altına alındığı aktarıldı.