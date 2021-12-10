Ermenistan askerleri, Kelbecer’deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Basarkeçer ilindeki mevzilerine takviye kuvvet ve askeri teçhizat sevk eden Ermenistan askerleri, Kelbecer’de bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.00 sıralarında Ermenistan’ın Basarkeçer ilindeki mevzilerine takviye kuvvet ve askeri teçhizat sevk eden Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan birliklerinin gerekli önlemleri alarak, Ermenistan askerlerinin girişimlerini engellediği açıklandı.

Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.