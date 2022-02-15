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Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan’ın Kelbecer ve Tovuz şehirlerinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.
Asayiş 15.02.2022, 10:32
Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan’ın Kelbecer ve Tovuz şehirlerinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Basarkeçer ilinin Zerkend yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin, dün yerel saatle 18.45’den başlayarak, Kelbecer illinin Bermagbine yerleşkesinde bulunan Azerbaycan Ordusu mevzilerine hiçbir sebep olmadan ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, bugün 01.40 sularında ise Tovuz ilinin Ağbulag yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin de Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı ve Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.