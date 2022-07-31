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Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Gedebey illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Asayiş 31.07.2022, 11:08
Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Gedebey illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin dün akşam saatlerinden başlayarak gece boyunca Kelbecer ve Gedebey illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından, Hocavent ilinin Emiranlar yerleşim yeri civarındaki Azerbaycan mevzilerinin de ateş altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

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