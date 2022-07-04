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Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerleri, Kelbecer ilindeki Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Asayiş 04.07.2022, 08:58
Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerleri, Kelbecer ilindeki Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Ermenistan’ın Basarkeçer ilinin Zerkend yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Demirçidam yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini büyük kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı, durumun stabil olduğu ve bölgenin Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında tutulduğu aktarıldı.

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