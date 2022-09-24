Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 3 yaralı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında 12 Eylül’de yaşanan çatışmaların ardından provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 23 Eylül yerel saatle 19.30’dan 23.40’a kadar Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sınırdaki Kelbecer illinin Zeylik ve İstisu yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı bildirildi. Açılan ateş sonucu 3 Azerbaycan askerinin yaralandığı, yaralı askerlere ilk müdahalenin yapıldığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı kaydedildi. Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve olayla ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğunu belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

İki ülke arasındaki çatışmalar Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesi Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonuyla başlamıştı. İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük çatışmada diplomatik temaslar sonucu iki ülkenin ateşkes için anlaştığı bildirilmişti. Azerbaycan çatışmalarda 79 askerinin şehit olduğunu, 282 askerin ise yaralandığını açıklamıştı. Ermenistan makamları ise ölen ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu.