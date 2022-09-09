Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Eylül gece saatlerinden, 9 Eylül sabah saatlerine kadar Ermeni birlikleri tarafından Basargeçer ilinin Subatan, Karakilise ilinin Noravan yerleşim birimindeki ve Gorus ilindeki mevzilerinden, Kelbecer ilinin Zivel, Laçın ilinin Ahmedli ve Hacılar yerleşim biriminde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.