Ermeniler silahlı gruplar, Hocavend’deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplar, Hocavend ilindeki Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından yerel saatle 15.40’tan itibaren Hocavend ilinin Tağlar köyü civarında bulunan Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açıldığı bildirildi. Olayla ilgili Azerbaycan askerleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.