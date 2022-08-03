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Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Asayiş 03.08.2022, 11:42
Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı gruplarının, bu sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun Laçın şehri istikametindeki mevzilerini yoğun ateş altına aldığı ve Anar Kazımov isimli 1 Azerbaycan askerinin şehit düştüğünü duyurdu.

Azerbaycan birliklerince karşı tarafın susturulması için misillemede bulunulduğu kaydedilirken, Bakanlık saldırıda şehit olan askerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

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