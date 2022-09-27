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Erken Roma Dönemine ait 14 sikke bulundu
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince, Erken Roma Dönemine ait 14 sikke ele geçirildi.
Asayiş 27.09.2022, 12:19
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince, Erken Roma Dönemine ait 14 sikke ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığın önlenmesine yönelik bir şüpheli şahıs, takibe alındı. Kırklareli il merkez bölgesinde Erken Roma Dönemine ait gümüş sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Olayda 14 adet Erken Roma Dönemine ait gümüş sikke ele geçirildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.