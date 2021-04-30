Erkeklere tecavüz eden sapığın 60 kurbanı daha ortaya çıktı!

Endonezya vatandaşı Reynhard Sinaga, İngiltere'de yüzlerce erkeğe cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanıyor.

10 yıl içerisinde 159'dan fazla erkeği taciz ve bunlardan 136'sına tecavüz eden Reynhard Sinaga bir kez daha dünya gündeminde.

Sinaga'nın gece kulüpleri ve bar çıkışlarında erkekleri evine davet ettiği, daha sonra uyku ilacı ve tecavüz hapıyla uyutarak bu kişilere cinsel saldırıda bulunduğu belirtiliyor.

Sapık adamın tecavüzleri iki farklı cep telefonuyla videoya çektiği de mahkemede açıklanan kan donduran detaylardan sadece biri.

Yeni yaşanan bir gelişmeye göre İngiliz dedektifler, Britanya'nın en kötü tecavüzcüsü Reynhard Sinaga tarafından saldırıya uğradığını düşündükleri 60 kişinin daha izini sürmek istiyor.

Polis, Sinaga'nın Manchester'ın gece kulüplerinin olduğu bölgede, apartman dairesine çağırıp sonra da bayılttığına inanılan 23 kişiyi daha tespit etti.

Sinaga, ardından kurbanlarına tecavüz etti ya da cinsel saldırıda bulundu ve bu korkunç anları cep telefonuna kaydetti.

Manchester Polisi Sinaga'nın dört duruşmasının sonuncusunun ardından 155 ihbar aldı. Bunlardan 23'ü potansiyel kurban olarak belirlendi.

12'si Sinaga'nın cihazlarından görüntüler alındıktan sonra kimliği belirsiz kurban olarak sınıflandırılmıştı. Polis yetkilileri hala kimliği belirsiz 60 kişiyi ve diğer kurbanları öne çıkmaya çağırıyor.

18 yaşındaki bir rugby oyuncusu, mahkemede tanıklık ederek sapık tecavüzcünün elinden nasıl kurtulduğunu anlatmıştı. İsmi açıklanmayan genç kurban, uyandığında bir yatakta olduğunu, pantolonunun bileklerine indirilmiş durumda olduğunu ve Sinaga'nın onu taciz etmekte olduğunu gördüğünü açıkladı.

Genç sporcu, kendine gelip durumu fark ettiğinde Reynhard Sinaga'ya vurmaya başladı. Rugby oyuncusu, sapık adamı öyle kötü dövdü ki, Saniga beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Tecavüzü kaydettiği cep telefonunu cebinde unutan Saniga, kurbanın anlattıklarından sonra mide bulandıran görüntülerin izlenmesiyle yakalanarak tutuklandı. Duruşmada yargıç, İngiltere'ye 12 yıl önce gelen Sinaga'nın 30 yıl boyunca şartlı tahliye başvurusu yapamayacağını açıkladı.

Reynhard Sinaga, "Canavar Malikanesi" olarak anılan cezaevine nakledildi. Çocuk istismarcısı Ian Watkins, tecavüzcü John Worboys ve katil Jeremy Bamber gibi suçluların da yattığı Wakefield Cezaevi'nde yatacak.