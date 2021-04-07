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Erkek hemşireden 6 gündür haber alınamıyor

Antalya’da özel bir saç ekim kliniğinde çalışan genç erkek hemşireden 6 gündür haber alınamıyor. Genç adamın en son Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü bilgisini alan ve hayatından endişe eden ailesi yetkililerden yardım istedi.

Asayiş 07.04.2021, 10:46
Erkek hemşireden 6 gündür haber alınamıyor

Antalya’da özel bir saç ekim kliniğinde çalışan genç erkek hemşireden 6 gündür haber alınamıyor. Genç adamın en son Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü bilgisini alan ve hayatından endişe eden ailesi yetkililerden yardım istedi.

Olay, Antalya’da 1 Nisan Perşembe günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen Ahmet Uğur (29), veda mesajları attıktan sonra telefonunu kapatarak ortadan kayboldu. Özel bir saç ekim kliniğinde hemşire olarak çalışan genç adama gün boyunca ulaşamayan yakınları polis karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü bilgisini alan ailesi hayatından endişe ediyor.

Kardeşi ile en son 6 gün önce görüştüklerini ifade eden Kerim Uğur, “En son geçen Perşembe günü görüştük. İddiaya göre kız arkadaşı ile tartışmış. Daha sonrada ortadan kayboldu. Telefonu kapalı durumda. Polisten aldığımız bilgiye göre en son Güver Uçurumu tarafında görüldüğünün öğrendik. Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Aile olarak perişan olduk. Hayatından endişe ediyoruz” dedi.
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