Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: "İşçilik güzel kendisiyle çay içmek istiyorum"

Edinilen bilgiye göre, İznik’e bağlı Ömerli Mahallesi Pazaryeri mevkiinde akıllara durgunluk veren hırsızlık yaşandı. Çiftçi Selçuk Kaygısızoğlu’na ait 3 dönümlük tarlada bulunan 160 ağaç erik bir gecede toplandı. Sabah tarlasına gelince şoka giren çiftçi Kaygısızoğlu, “Dün akşam tarlama geldim erik ağaçlarında noksanlığı fark ettim. Ondan sonra bütün tarlayı gezmeye başladım. Hepsi toplanmış ve yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple eriklerinin toplandığını gördüm. Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla” dedi.

Çiftçinin şikayeti sonrası hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlatıldı.