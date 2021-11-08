Erik ağacı servis aracının düşmesini önledi: 5 yaralı

Tokat’ta erik ağacı tekstil işçilerini taşıyan servis aracının istinat duvarından aşağı düşerek yurt binasına çarpmasını önledi. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karşıyaka Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Ç. idaresindeki 60 S 0142 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kız öğrenci yurdunun bahçesine daldı. Servis aracı istinat duvarının önünde bulunan erik ağacına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralanan tekstil işçileri, ambulanslarla Tokat’taki hastanelere sevk edildi.

Özel kız öğrenci yurdu çalışanı Turan Yetiş, olası büyük bir kazayı erik ağacının önlediğini belirterek, "Erik ağacını kesmek için hızar motoru getirmiştim. Hızar motoru da çalışmadı. Çalışmamasında da bir hikmet varmış kesemedik. Rabbime şükür erik ağacı büyük bir kazayı kurtardı. Yoksa araç yurda girebilirdi. Yaralı olarak kaza atlatıldı. Yurtta kalan öğrenciler bayağı korktu" dedi.