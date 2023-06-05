Ergene’de yanan araç küle döndü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yanan araç hurda yığınına döndü.

Olay, gece saatlerinde Marmaracık ile Sağlık Mahallesi’ni bağlayan Çevre Yolu bağlantısında meydana geldi. Ergün E. idaresindeki 41 BS 848 plakalı hafif ticari araç, Sağlık Mahallesi istikametine seyrederken alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve yolcular araçtan atlayarak, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç yangını söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Olayı değerlendiren itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.