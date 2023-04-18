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Ergene’de trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ'IN ERGENE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Asayiş 18.04.2023, 10:37
Ergene’de trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne yolu üzeri Vakıflar Mahallesi Saray Kavşağı’nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile hafif ticari araç kavşakta feci şekilde çarpıştı.

Çarpışma sonrası hafif ticari araç devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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