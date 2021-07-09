Erfelek’te iki katlı ev yandı

SİNOP (İHA) – Sinop’un Erfelek ilçesinde iki katlı ahşap ev bilinmeyen bir nedenle alev alarak küle döndü.

Olay, Erfelek ilçesine bağlı Salavat Mahallesi’nde dün gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Cemil A.’ya ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredekiler de bu sırada büyük korku yaşadı.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak insanları tehlikeden uzak tuttu. Yangın Erfelek Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınabildi. Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun da olay yerine gelerek ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.