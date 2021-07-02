Erenler’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Sakarya’nın Erenler ilçesine bağlı Kozluk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 34 JP 8189 plakalı otomobil ile Yunus E.K. yönetimindeki 54 YT 603 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mustafa Ç., yanında yolcu olarak bulunan Reşat S. ve diğer otomobilin sürücüsü Yunus E.K. yaralandı. Yunus E.K., Mustafa Ç. ve Reşat S. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.