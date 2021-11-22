Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis’te gerçekleştirilen Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan operasyonların devam ettiği öğrenildi.