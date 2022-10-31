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Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu başlatıldı
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu” başlatıldı.
Asayiş 31.10.2022, 09:20
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu” başlatıldı.