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Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin ’gri’ kategoride olduğu belirlenirken, PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı.
Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin ’gri’ kategoride olduğu belirlenirken, PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı.
Asayiş 13.12.2022, 11:48
Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin ’gri’ kategoride olduğu belirlenirken, PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı.