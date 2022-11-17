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Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu başlatıldı
Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu başlatıldı
Asayiş 17.11.2022, 10:04
Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu başlatıldı
ŞIRNAK (İHA) - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar Kış-14 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı