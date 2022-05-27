"Eren Abluka-7" operasyonlarında 5 tonun üzerinde yaşam malzemesi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de devam eden “Eren Abluka-7” operasyonlarında çok sayıda mühimmat ve 5 tondan fazla yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonlarında örgütün deposunun bulunduğunu, çok sayıda silah mühimmatı ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tunceli’nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde 26 Mayıs’ta icra edilen operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde 40 adet 7,62x39 mm çapında Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 72 adet mutfak tüpü, 210 litre mazot, 160 litre benzin, 200 adet pil, 6 adet kuzine sobası, 28 takım leşker kıyafeti, 200 metre leşker kumaşı, 10 adet uyku tulumu, 200 adet battaniye ile 5 tonun üzerinde muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Eren Abluka operasyonlarına halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediliyor” ifadelerine yer verildi.