Eren Abluka-5 Operasyon bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Operasyonları çerçevesinde 18 Mayıs’ta icra edilen operasyon sonucu çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Operasyonları çerçevesinde Şırnak Cudi Dağı’nda 18 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

“Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, Cudi Dağı kırsalında, 18 Mayıs tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette, 2 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı madde, 1 kilogram ağırlığında tuzaklanmış patlayıcı madde, 30 adet fünye, 10 adet Alpha Fire marka RS komutalı EYP anahtar sistemi, 2 adet oksijen tüpü, 1 adet tüp başlığı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.”