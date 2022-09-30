Eren Abluka-37 Operasyonu’nda Hakkari’nin Merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında bölücü terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı mağarada daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği değerlendirilen 3 bölücü terör örgütü mensubun

Eren Abluka-37 Operasyonu’nda Hakkari’nin Merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında bölücü terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı mağarada daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği değerlendirilen 3 bölücü terör örgütü mensubuna ait ceset ele geçirildi.