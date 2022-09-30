EREN ABLUKA-37 operasyonunda BTÖ mensubuna ait ceset ele geçirildi

EREN ABLUKA-37 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari ili Merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı operasyonda, bölücü terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan, 7 katlı mağara içerisinde, daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği değerlendirilen 3 BTÖ mensubuna ait ceset ele geçirildi