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Eren Abluka-29 operasyonunda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de devam eden ‘Eren Abluka-29’ operasyonu çerçevesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Asayiş 09.08.2022, 12:23
Eren Abluka-29 operasyonunda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de devam eden ‘Eren Abluka-29’ operasyonu çerçevesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari ili Merkez ilçe Yoncalı kırsalında, ‘Eren Abluka-29’ operasyonu çerçevesinde 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Eren Abluka operasyonları dahilinde bugün etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısının 6’ya yükseldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe Yoncalı kırsalında 9 Ağustos 2022 tarihinde, P-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, PÖH, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunda; 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte (2 adet M16 P.Tf., 2 Kalaşnikof) etkisiz hale getirilmiştir. Eren Abluka operasyonları kapsamında bugün Hakkari’de 4, Batman’da 2 olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olmuştur. Terörle mücadele operasyonlarına, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.”

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