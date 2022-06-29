EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EREN Abluka-2 operasyonu kapsamında Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Kaçamayacaksınız! EREN Abluka-2’de; Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran’da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz! Kahraman evlatlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.