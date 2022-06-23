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Eren Abluka-18 Operasyonu’nda teröristlerle yaşanan silahlı çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen, sevk edildikleri hastanede şehit oldu.
Eren Abluka-18 Operasyonu’nda teröristlerle yaşanan silahlı çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen, sevk edildikleri hastanede şehit oldu.
Eren Abluka-18 Operasyonu’nda teröristlerle yaşanan silahlı çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen, sevk edildikleri hastanede şehit oldu.
Asayiş 23.06.2022, 09:41
Eren Abluka-18 Operasyonu’nda teröristlerle yaşanan silahlı çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen, sevk edildikleri hastanede şehit oldu.