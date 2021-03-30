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Yabancı yatırımcı Türkiye'den son bir haftada yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hisse senedi çıkardı
Eren-5 Operasyonları kapsamında 5 terörist etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanlığı:"Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutalığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 5 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
Asayiş 30.03.2021, 16:09
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