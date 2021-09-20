Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül tarihinde; Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli ope

Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül tarihinde; Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Herekol Bölgesinde Sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi’nde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edildi. Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlarda Gri Kategoride yer alan Ardıl Poyraz isimli Büşra Kaya olduğu tespit edildi.