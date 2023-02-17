Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulama ve denetimlerde 5 şüpheli şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yapılan uygulama ve denetimlerde, S.G. ve G.S. isimli şüphelilerden bir miktar esrar, U.H. isimli şüpheli şahıstan 70 gr esrar, F.K. ve B.D. isimli şüpheli şahıslardan bir miktar metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma suçlarından adli işlem yapıldı.