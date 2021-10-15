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Ereğli’de patpat kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 15.10.2021, 21:49
Ereğli’de patpat kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ormanlı Beldesine bağlı Sinitli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İsmet E. idaresindeki halk dilinde patpat olarak adlandırılan tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparken, dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada İsmet E. ile Barış Ş. Yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisine başlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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