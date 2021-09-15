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Ereğli’de patpat devrildi: 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 15.09.2021, 19:53
Ereğli’de patpat devrildi: 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli’ye bağlı Kızılcapınar köyü ile Ova köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracının sürücüsü H.D., arkasından gelen araca yol vermek isterken patpatın kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada patpatta bulunan H.D., E.Ö., D.Ç. ve E.N.D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslara alınarak Kdz. Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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