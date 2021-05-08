Ereğli’de kadınlar fırına keserle saldırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan bir fırına, aralarında husumet bulunan fırın sahibinin kız kardeşleri keserle saldırdı. Saldırı sonrası çıkan kavgada fırın sahibinin annesi fenalaşarak hastaneye kaldırılırken hafif yaralanan 5 kişi darp raporu alınmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kepez Mahallesinde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre V.A.’nın aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen kız kardeşleri fırına keserle saldırdı. Olay sonrası taraflar arasında kavga çıkarken fenalaşan V.A.’nın annesi A.A. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Adrese kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri A.A.’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Kdz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri fırında incelemelerde bulunurken, fırın sahibinin eşi ve kızları saldırı anını anlattı ve saldırıda kullanılan demir çubuk ve keseri polise teslim etti. Kavga sonrası hafif yaralanan fırın sahibi V.A.’nın eşi ve kızları C.A., Z.A., A.A. ve iki kız kardeşin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Camları kırılan fırının polisin incelemesi ardından tamirat işlemi yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.