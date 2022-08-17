Ereğli’de ev yangını

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 09.00 sıralarında Ereğli ilçesi Gülbahçe Mahallesi Şehit Teğmen Ergen Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Rıfat Y.’ye ait dairede dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin ise elektrik kontağından kaynaklanan kısa devre olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.