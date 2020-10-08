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Ereğli’de aranan 6 kişi yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, polisin aranan şahıslarla ilgili yaptığı çalışmada 6 kişi yakalandı.

Asayiş 08.10.2020, 09:32
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Ereğli’de aranan 6 kişi yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, polisin aranan şahıslarla ilgili yaptığı çalışmada 6 kişi yakalandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararlarına istinaden operasyon yaptı. Operasyonlarda; “İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma” suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan İ.D. (37), “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.B. (28), “Hırsızlık” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ö. (40) ve 5 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ile adli para cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

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