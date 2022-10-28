Erdek’te sahte alkol operasyonu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince “Kaçak/Sahte Alkollü İçki Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Erdek’te yürütülen çalışmalar neticesinde kaçak/sahte alkol operasyonu gerçekleştirildi.

Erdek’te şüpheli şahısların ikamet ve eklentilerine yönelik yapılan operasyonda; bin 422 litre sahte şarap, 34,5 litre sahte rakı, 3 litre etil alkol ve 26 adet boş içki şişesi ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli şahsın yakalandığı, haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yasal işlem yapıldığı ve ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.