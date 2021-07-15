Erdek’te askeri kampta yangın

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Merkez Komutanlığı askeri kampında bulunan çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda çıkan yangın lüks villaların bulunduğu alana ulaşmadan söndürüldü.

Balıkesir’in tatil merkezi Erdek’te bulunan askeri kampta öğle saatlerinde başlayan çam ağaçlarından oluşan ormanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve Orman Bölge ekiplerinin anında müdahalesi ile lüks villalara ulaşmadan söndürüldü. Yangından etkilenen 3 asker tedavi için araçlarla Devlet Hastanesi’ne gönderildi.