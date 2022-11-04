Erdek’te 900 litre sahte içki ele geçirildi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 900 litre sahte içki ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince “Kaçak ve Sahte Alkollü İçki Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Erdek’te yürütülen çalışmalar neticesinde kaçak ve sahte alkol operasyonu gerçekleştirildi. Erdek’te şüpheli şahısların ikamet ve eklentilerine yönelik yapılan operasyonda, 846 litre sahte şarap, 52,5 litre etil alkol ve 10 litre sahte rakı ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı, haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yasal işlem yapılan şahıs ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.