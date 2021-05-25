Erciş’te zincirleme kaza: 6 yaralı

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Ağrı karayolu üzerindeki Belediye Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta duramayan 13 D 144 plakalı tırın Erciş Belediyesine ait 65 NY 715 plakalı kamyonla çarpmasıyla, kontrolden çıkan kamyon da 65 T 5148 plakalı taksiye çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.