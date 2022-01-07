Erciş’te ‘Tefeci’ operasyonu; 9 gözaltı

Van’ın Erciş ilçesinde vatandaşları açık faiz oranları ile borçlandıran, borcunu ödeyemeyenleri ise cebir yoluyla icra üzerinden tehdit eden “Tefeciler’ jandarmanın şafak vakti yapmış olduğu operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Tefecilik’ suçu kapsamında Erciş ilçesinde 7 kişi ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 49 adet boş senet, 6 adet kişiler adına düzenlenmiş senet, 12 adet üzerinde alacak-verecek yazılı kağıt, 8 adet tapu ve muhtelif alacak verecek miktarlarını gösterir evraklar ele geçirildi. 60’ın üzerinde vatandaşın mağdur edildiği olayda diğer gizli kalan mağdurlarında müracaatı halinde soruşturmaya dahil edilerek mağdur ve şüpheli sayısının artabileceği, tefecilik olaylarının daha öncede ilçede intihar olaylarına neden olduğu bilgisi elde edilirken jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8’inin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildi” diye belirtildi.