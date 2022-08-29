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Erciş’te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Van’ın Erciş ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Asayiş 29.08.2022, 19:50
Van’ın Erciş ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Erciş merkez kaymakamlık önündeki kavşakta meydana geldi. Atakan Çelik Caddesi’nden gelip karşıya geçmeye çalışan A.D. yönetimindeki 49 E 0442 plakalı panelvan ile Van Yolu Caddesi’nden geçmekte olan sürücü ismi öğrenilemeyen 65 DK 527 plakalı motosiklet çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. İki sürücüye de alkol testi yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafik tek şeritten işlerken, polis ekiplerinin olay yerini incelemelerinin ardından trafik tekrar normal akışına döndü.
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