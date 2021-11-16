Erciş’te kavga: 3 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde husumetli olan iki ailenin fertlerin arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Deliçay Mahallesi’nde ikamet eden ve husumetli olan iki ailenin fertleri arasında öğle saatlerinde yeniden kavga çıktı. Erciş Belediyesi yakınlarında çıkan kavgayı polis ayırırken, yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki ailenin barışmak için dün bir araya geldiği öğrenildi.