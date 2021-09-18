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Erciş’te kasten adam öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi yakalandı

Van’ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürmeye teşebbüs olayının firari şüphelisini saklandığı evde suç unsuru ile birlikte yakaladı.

Asayiş 18.09.2021, 17:09
Erciş’te kasten adam öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi yakalandı

Van’ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürmeye teşebbüs olayının firari şüphelisini saklandığı evde suç unsuru ile birlikte yakaladı.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Ağustos 2021 günü Taşlıçay Mahallesi’nde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayının firari şüphelisi olan H.A isimli şahsı, Kocapınar Mahallesinde bulunan kardeşine ait evde yakaladı. Düzenlenen operasyon neticesinde olayda kullanılan suç unsuru 1 adet GLOCK marka tabanca ise şüphelinin Taşlıçay Mahallesinde bulunan kardeşi F.A isimli şahsa ait evde yapılan arama neticesinde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.A isimli şahsın gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği ve yapılan işlemlerine müteakip tutuklandığı belirtilirken, suç unsurunu saklayan kardeşi F.A isimli şahıs hakkında ise ‘Suç Delillerini Saklama, Yok Etme veya Gizleme’ suçundan adli işlem tesis edildiği öğrenildi.

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