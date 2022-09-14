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Erciş’te atıl durumdaki binada yangın
Van’ın Erciş ilçesinde atıl durumdaki binada yıkım sırasında boruların kesilmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Asayiş 14.09.2022, 14:11
Van’ın Erciş ilçesinde atıl durumdaki binada yıkım sırasında boruların kesilmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Karayolları 115. Şube Şefliğindeki atıl durumda olan binanın tahliye ve yıkımı sırasında boruların kesimi esnasında yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi ile olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Erciş Grup Amiri Kutbettin Aydın, ihbar doğrultusunda olay yerine geldiklerini belirterek, “Zamanında müdahale edip yangını büyümeden ve diğer binalara sıçramadan söndürdük. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.
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