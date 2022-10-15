Erciş’te 41 düzensiz göçmen ile 8 organizatör yakalandı

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 5 araca düzenlenen operasyonda 41 düzensiz göçmen ile 8 organizatör yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesince çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Erciş ilçesi arazi kesiminden gelen düzensiz göçmenlerin çeşitli araçlarla Erzurum iline götürüldüğünün tespit edilmesi ile başlatılan soruşturmada 11 Ekim 2022 tarihinde Erciş ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu şüpheli 1 kamyonet, 1 minibüs ve 3 binek araç içinde 41 düzensiz göçmen ve organizatörlük yapan 8 şüpheli yakalandı. 8 şüpheli sevk edildiği Erciş Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Erciş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi” denildi.